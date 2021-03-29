خدمات مالية.. 3 مخاطر للاتصالات عبر شبكة غير آمنة

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

أفادت بنوك عاملة بالدولة بأن إرسال البيانات عبر شبكة غير آمنة ينطوي على ثلاث مخاطر أمنية رئيسة تشمل الآتي:

- التنصت: يتنصت الوسطاء على المحادثات الخاصة (محادثة يتم إجراؤها من جهاز حاسوب إلى آخر).

- التلاعب: يغيّر الوسطاء المعلومات المتبادلة في الاتصالات الخاصة.

- انتحال الشخصية: يتواصل المرسل أو المستلم باستخدام مستند إثبات هوية مزور.

وأوضحت البنوك أن ذلك مشابه لحالات شراء بضائع بالطلب البريدي عبر الهاتف، حيث إن المتسوّقين بالطلب البريدي يرغبون في التأكد بأنه ليس هناك طرف ثالث يمكنه سماع رقم بطاقة الائتمان (التنصت)، وليس بوسع أحد إدخال معلومات اضافية على أمر الشراء عنوان التسليم (التلاعب)، وبأن من يتحدثون إليه على الجانب الآخر هي شركة خدمة الطلب البريدي وليس أحد لصوص بطاقات الائتمان (انتحال الشخصية).

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