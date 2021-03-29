734 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 734 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، الصادر عن الدائرة، بتسجيل 287 مبايعة بقيمة 560.23 مليون درهم، منها 20 مبايعة لأراضٍ بقيمة 71.14 مليون درهم، و267 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 489.08 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 136.58 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 23 هبة بقيمة 38.18 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بتسعة ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ثم مبايعة بأربعة ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم، وثالثة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة واحدة بتسعة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل في منطقة نخلة جميرا، حيث سجلت ثلاث مبايعات، الأولى بقيمة 21 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الثانية 20 مليون درهم، في حين بلغت قيمة المبايعة الثالثة 18 مليون درهم.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 34 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، وثالثة في منطقة مرسى دبي بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.

• «نخلة جميرا» سجّلت 3 مبايعات لشقق وفلل إحداها بـ 21 مليون درهم.

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