اقتصادية دبي: 1645 شركة فعالة في الورقاء

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة الورقاء، حتى يوم أمس، وصل إلى 1645 شركة امتازت بتنوعها على حسب فئة الرخصة، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية (888 رخصة) بنسبة 54%، ثم الأنشطة المهنية (732 رخصة) بنسبة 44%، بينما توزعت بقية النسب على الأنشطة الصناعية والسياحية. وأشار التقرير إلى حجم الأنشطة التجارية في منطقة الورقاء لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتوافرة في تلك المنطقة، مبيناً أنه تم إصدار 497 رخصة في منطقة الورقاء خلال العام الماضي، وبنسبة نمو 111%، مقارنة بعدد الرخص التي تم إصدارها خلال عام 2019، والتي وصل عددها إلى 235 رخصة.

الشكل القانوني

وفي ما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في منطقة الورقاء، أوضح التقرير أن رخص المؤسسات الفردية جاءت أولاً بنسبة 70%، تلتها المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 21%، ثم الأعمال المدنية بنسبة 4%.

وأضاف أن الأشكال القانونية، تضم أيضاً شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، وفروعاً لشركات مقرها في إمارة أخرى، وشركات تضامنية، وفروع شركات خليجية، ومواقع تواصل اجتماعي، وتوصية بسيطة، وفروع شركات/‏‏‏مؤسسات مقرها منطقة حرة، وشركات مساهمة عامة.

أبرز 10 أنشطة

وبيّن التقرير أن أبرز 10 أنشطة للرخص الصادرة في منطقة الورقاء ضمت الآتي: مطعم، تجارة العطور ومستحضرات التجميل، تجارة الملابس الجاهزة، تحضير الوجبات الخفيفة، تجارة الهدايا، تصميم الأزياء والملابس، مقهى، تجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية، تجارة الحلي من غير المعادن الثمينة، وتجارة زهور القطف ونباتات الزينة الداخلية.

منطقة سريعة التطور

وأكد التقرير أن الورقاء، منطقة سريعة التطور، مشيراً إلى أنه على الرغم من أنها تقع على أطراف الإمارة، إلا أنها أصبحت معروفة ومتصلة بجميع مناطق دبي عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، الذي يلتف حول الحد الغربي من المنطقة.

وذكر أن الورقاء تبعد 25 كيلومتراً عن خور دبي، وتقع بين مردف والمدينة العالمية، موضحاً أن الوصول منها إلى مطار دبي الدولي يستغرق 15 دقيقة، في حين يمكن الوصول إلى «دبي لاند» خلال 30 دقيقة.

تسهيل الأعمال

يشار إلى أن اقتصادية دبي، تعمل بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير كل الجهود والإمكانات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل.

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• رخص المؤسسات الفردية جاءت أولاً بنسبة 70%.

• الأنشطة التجارية تصدرت الرخص الصادرة بـ 888 رخصة.

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