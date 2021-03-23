القمزي: خطوة جوهرية في الصناعة المتقدمة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، أن دولة الإمارات اتخذت خطوة جوهرية نحو تطوير منظومة القطاع الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة، لتصبح مركزاً عالمياً مهماً في مجال الصناعة المتقدمة.

وقال إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعكس التزاماً قوياً بدعم توحيد الجهود والتنسيق المتواصل على الصعيد الوطني، لتعزيز الاستثمارات المستقبلية في العديد من القطاعات الصناعية.

وتابع: «نحن في إمارة دبي عملنا على تطوير منظومة صناعية متكاملة وطرح مشروعات مستقبلية خارج الأطر التقليدية لتسريع وتيرة العديد من القطاعات المندرجة من الاستراتيجية الشاملة 2030 لإمارة دبي، حيث ركزنا على محاور أهمها الابتكار والاستدامة، وسنعمل مع فريق الوزراة على صياغة برامج متنوعة في هذا الشأن، والتي ستسهم في دعم توجهات القطاع الصناعي في الدولة.

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