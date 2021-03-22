«دبي المالي العالمي» ينضم إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن موافقة مجلس إدارة «التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية»، المنظمة غير الربحية المسجّلة في بروكسل ببلجيكا، بالإجماع، على طلب انضمامه للتحالف.

وأفاد المركز في بيان اليوم، بأنه سيوظف عضويته في التحالف، للتعاون مع المراكز المالية العالمية الرائدة الأخرى، والتي تشمل: لندن، فرانكفورت، باريس، طوكيو، وتورنتو.

وأكد «دبي المالي العالمي» أنه وانسجاماً مع رؤيته المتعلقة بقيادة مستقبل القطاع المالي، فسيرتبط التعاون الفعّال بين أعضاء التحالف بشكل وثيق مع تسريع تطبيق التقنيات الحديثة في القطاع. كما سيتم التركيز على العديد من المجالات الأخرى في القطاع، بما فيها تعزيز اعتماد أهداف رؤية «دبي المالي العالمي» في مجالات حوكمة الشركات، والمسؤولية المجتمعية والبيئية، لدعم النمو الاقتصادي المستدام للقطاع المالي في المستقبل.

ووفقاً للبيان، تأسس «التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية» في يوليو 2018، لتمثيل المراكز المالية العالمية، وتسهيل التعاون وعمليات التبادل المالي فيما بينها.

ويمثل التحالف حالياً 19 مركزاً مالياً عالمياً، يتبعون هيئات حكومية ومنظمات ومؤسسات مالية في أربع قارات تسعى إلى ترسيخ مكانة مراكزها المالية في القطاع والترويج لها.

وعبرت رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، جنيفر رينولدز، عن ثقتها بأن مركز دبي المالي العالمي، سيضيف مساهمات قيّمة إلى مبادرات التحالف.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «نتطلع لنمثّل دبي في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، وبناء شراكات وثيقة مع الأعضاء الآخرين، للتعاون معاً بما يصب في مصلحة القطاع المالي العالمي».

وتابع: «نثق تماماً بقدرتنا على التقدم معاً في مجالات عدة، بما فيها قطاع التكنولوجيا المالية والإبتكار والتمويل المستدام والاقتصادات الرقمية، وستتيح لنا هذه الفرصة مواءمة منهجيات عملنا لتسهيل تعاوننا بهدف قيادة مستقبل القطاع المالي بالصورة الأمثل».

في السياق نفسه، قال العضو المنتدب في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، الدكتور يوخن بيدرمان، إن «دبي المالي العالمي» قام بدوره كمراقب في التحالف منذ العام الماضي، ويسعدنا اليوم انضمامه إلى التحالف، وحصوله على العضوية الكاملة فيه.

وأكد أن مركز دبي المالي العالمي استطاع ترسيخ مكانته بصفته أحد أفضل المراكز المالية العالمية خلال أقل من 20 عاماً على نشأته.

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