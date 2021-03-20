«سيدات أعمال أبوظبي» ينظم برنامجاً تدريبياً حول ذكاء الأعمال وإدارة المعرفة

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم





نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالتعاون مع «أكاديمية الإمارات» و«مركز كايزن للتدريب»، برنامجاً تدريبياً بعنوان «ذكاء الأعمال وإدارة المعرفة في ظل الإقتصاد الرقمي»، قدمته مستشار الذكاء الاصطناعي والتحسين المستمر، الدكتورة مريم سليمان.

وأفاد بيان صدر اليوم، بأن تنظيم البرنامج يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 2020 -2024، والتي من أهدافها العمل على توسيع نطاق مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال، والتوسع في سياق المهارات والمعارف والفئات، مع التركيز على فئة الشابات على مقاعد الدراسة، وغير العاملات، لتحفيزهن على الالتحاق بركب ريادة الاعمال كمسار مهني، لإسهامه في التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.

كما واكب تنظيم البرنامج توجهات دولة الإمارات في التمكين الرقمي ورقمنة العمليات، إذ تمت مناقشة الخطوات الخمس لريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي، وكيف يمكن تحويل المشروعات إلى «رقمية» بحسب التطورات التكنولوجية واستيفاء متطلبات السوق.

وركز البرنامج ضمن فعالياته كذلك على توضيح أهمية البيانات، وفهم العلاقة بين ذكاء الأعمال، واتخاذ القرار بناء على البيانات، وكيف يمكن لرائدة الأعمال تطوير وتحسين مشروعها عن طريق فهم البيانات وتحليلها، وعن طريق عرض بعض البرامج للمبتدأين دون الحاجة للبرمجة والتي تساعد في عرض البيانات وتسهيل قراءتها.

وتطرق البرنامج إلى عرض دراسة حالة، وتطبيق عملي فيما يخص مجال «ذكاء الأعمال»، والذي يشار عادة إلى عملية جمع وتنظيم وتحليل بيانات الأعمال وتحويلها إلى معلومات مفيدة وقابلة للتنفيذ.

واختتم البرنامج التدريبي فعالياته بتقديم أمثلة على تطوير بعض الأفكار من خلال المناقشات، ومنح الحاضرات فرصة معايشة أهم تطورات وتغييرات الثورة الصناعية الرابعة في بيئة الأعمال، وتنمية مهاراتهن الوظيفية وخبراتهن في ريادة الأعمال.



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