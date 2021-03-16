«إكسبو 2020 دبي» يحدد 31 مارس موعداً نهائياً لطلبات التطوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن برنامج المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي» أن الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة فيه سيكون في الـ31 من مارس الجاري، مجدِّداً دعوة مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها إلى المشاركة، ليمثلوا واجهة الدولة أمام ضيوف الحدث الدولي، ويسهموا في الترحيب بملايين الزوار في أول «إكسبو» دولي بالمنطقة.

وأفاد بيان صدر أمس بأنه، وبعد الاستجابة الكبيرة التي حصدها برنامج المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي»، بدعم من «مجموعة اتصالات»، شريك البرنامج من فئة شريك أول رسمي، تلقى «إكسبو 2020 دبي» بالفعل أكثر من 160 ألف طلب لإبداء الاهتمام، متجاوزاً هدفه الأولي، وهو 100 ألف طلب، لافتاً إلى أن الحدث الدولي الضخم سيستعين بـ30 ألف متطوع ليكونوا واجهة «إكسبو 2020 دبي»، ويساعدوا في تعريف العالم أجمع بالثقافة والقيم والتقاليد الإماراتية.

وقالت مدير إدارة برنامج المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي»، عبير الحوسني، إن «إكسبو 2020 دبي»، وبوصفه أول «إكسبو» دولي يقام في العالم العربي، فإنه يعد بأن يكون تجربة العمر بالنسبة للجميع.

وأوضحت أن المتطوعين سيكونون في قلب الحدث، إذ سيكتسبون مهارات ستبقى معهم مدى الحياة، ويتعرفون إلى زوار ومشاركين ورجال أعمال ورواد مشروعات من مختلف أنحاء العالم، ويبنون علاقات معهم.

وأضافت: «نحن سعداء بالاستجابة والالتزام الهائلين من المجتمع الإماراتي، الذي وقف بجانبنا على امتداد هذه المسيرة. وأدعو كل من لم يقدم طلبه بعد إلى اغتنام فرصته قبل إغلاق باب التقديم في 31 مارس الجاري، للإسهام في إرث إكسبو التطوعي، الذي يقوم على روح التطوع المتجذِّرة في دولة الإمارات».

من جانبه، قال النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»، الدكتور أحمد بن علي: «نفتخر بشراكتنا مع برنامج المتطوعين في (إكسبو 2020 دبي)، الذي يشهد استجابة واسعة النطاق من المجتمع الإماراتي، للمشاركة في الحدث الدولي الأضخم في العالم العربي، حيث سيكون للمتطوعين دور بارز في تعريف زوّار (إكسبو) من أنحاء العالم بالعادات والتقاليد والقيم الإماراتية».

وأوضح أن هذا البرنامج يتماشى مع شعار الشركة «معاً»، الذي يجسد أهمية التقنية في سبل التواصل، وإثراء حياة الأفراد، بما ينسجم ورؤية القيادة في دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز قيم التعايش والعمل التطوعي.

ووفقاً للبيان، فقد صُمم برنامج المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي» مع مراعاة التنوع والمرونة، وهو يرحّب بمشاركة كل من هم فوق سن 18 عاماً، بصرف النظر عن جنسيتهم أو مستواهم التعليمي، طالما أنهم يجيدون اللغة الإنجليزية، ويمتلكون مهارات اتصال عالية، والقدرة على التطوع لـ10 مناوبات.

وأكد البيان أن «إكسبو 2020 دبي» سيواصل بعد الموعد النهائي دراسة الطلبات، وإجراء المقابلات الشخصية، لاختيار فريق متميز من المتطوعين، الذين سيمرون بعد ذلك بسلسلة من الأنشطة الرامية إلى إعدادهم لتنفيذ مهامهم.

وكان متطوعون كُثُر قدموا الدعم بالفعل في العديد من الفعاليات البارزة على امتداد المسيرة إلى «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيفتح أبوابه في الأول من أكتوبر 2021.

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