المقيمون يودعون 13 مليار درهم في البنوك خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام



بلغت قيمة الودائع الشخصية التي ضخها المقيمون في البنوك الإماراتية خلال الربع الأخير من العام 2020، نحو 13 مليار درهم، وذلك بحسب الاحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وجاء النمو في هذا البند من الحسابات البنكية في أغلبه، بدعم من الودائع الادخارية، ما يعكس التوجه الاستثماري للأفراد المقيمين في دولة الإمارات.

وأسهم تواصل نمو بند الودائع الشخصية في البنوك خلال الأشهر الأخيرة، في رفع الإجمالي التراكمي لهذا النوع من الأرصدة البنكية الى مستوى 493.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020 مقارنة مع 480.9 مليار درهم في سبتمبر من العام ذاته، وذلك وفقاً لإحصاءات المصرف المركزي.

ويظهر الرصد الخاص بمؤشر حركة حساب الودائع الشخصية للمقيمين في البنوك خلال أشهر الربع الأخير من العام الماضي، محافظته على نسب نمو جيدة، إذ ارتفع في أكتوبر إلى مستوى 482.32 مليار درهم.

وواصل الرصيد ارتفاعه خلال نوفمبر إلى مستوى 485.53 مليار درهم تقريباً قبل أن يقفز في الشهر الأخير من العام الماضي إلى المستوى المشار إليه سابقاً.

وشكلت الودائع الشخصية نحو 26.2% من إجمالي رصيد الودائع على اختلاف فئاتها في البنوك العاملة في دولة الإمارات، والتي وصلت قيمتها إلى نحو 1.884 تريليون درهم تقريباً في نهاية العام 2020.

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