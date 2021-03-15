خدمات مالية.. فتح حسابات بنكية بـ «الهوية الرقمية»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني دمج مزايا «الهوية الرقمية» (UAE PASS)، ضمن موقعه الإلكتروني، ليتيح للمتعاملين من الأفراد فتح الحسابات المصرفية عبر موقعه الإلكتروني بسهولة باستخدام معرّفات «الهوية الرقمية» الخاصة بهم.

وتتيح «الهوية الرقمية» للمستخدمين إمكانية التعريف بأنفسهم عبر عملية مصادقة قائمة على الهاتف الذكي، وتوقيع المستندات رقمياً، وفقاً لأرقى مستويات الأمان.

ومن خلال تحميل تطبيق «الهوية الرقمية»، واستكمال عملية التسجيل في أحد منافذ خدمة «الهوية الرقمية» المنتشرة في أكثر من 300 موقع في أنحاء الدولة، يحصل المستخدم على هوية رقمية موحدة في جميع الهيئات الحكومية، إضافة إلى عدد من مزودي الخدمات الآخرين. وتوفر هذه المزايا لمتعاملي البنك المحتملين إمكانية فتح الحساب المصرفي بسرعة وسهولة عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى ملء المعلومات الشخصية يدوياً لتعبئة النماذج الإلكترونية كما في السابق.

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