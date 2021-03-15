خدمات مالية.. تغطيات وثيقة تأمين الممتلكات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تتيح شركات التأمين العديد من المنتجات، بما فيها التأمين على الممتلكات، وتوفر الحماية للمباني ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقعة، مثل الكوارث الطبيعية، والخسائر الناتجة عن الحرائق أو السرقات وغيرها.

وتعوض شركات التأمين بموجب هذه الوثيقة المؤمن له عن أي تلف أو خسارة في الممتلكات المؤمن عليها بشكل جزئي أو كلي، نتيجة وقوع أحد المخاطر التي تتضمنها وثيقة التأمين.

وتغطي شركة التأمين المصروفات والتكاليف الناتجة عن المخاطر الواردة في وثيقة التأمين، مثل الأضرار المتعلقة بتمديدات المياه أو الصرف الصحي وكابلات الكهرباء، إضافة إلى الأضرار التي قد تتعرض لها الممتلكات الشخصية، أو الأثاث، وغيرها.

كما تشمل تعرض محتويات المنزل للسرقة، والمسؤولية تجاه الغير داخل المباني أو في محيطها.

وقد تغطي وثيقة التأمين على الممتلكات تكاليف توفير مسكن بديل في حال تعرض المسكن لأضرار ناتجة عن مخاطر مؤمن عليها.

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