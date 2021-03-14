«جمارك دبي» تحصل على شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تسلّم المدير العام لدائرة جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، في المقر الرئيس للدائرة، أمس، شهادة حصول الدائرة على اعتماد «أفضل بيئة عمل لعام 2021»، التي تمنحها منظمة «غريت بليس تو ورك» الأميركية، بناءً على الاستبيان الخاص بمؤشر الثقة الذي تم طرحه على الموظفين لقياس تجربتهم في العمل بـ«جمارك دبي».

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن الحصول على الشهادة جاء بناءً على مؤشر الثقة الذي تحقق من خلاله نتائج ايجابية، إذ تم الاستناد إلى معايير تقييم رئيسة حققت فيها «جمارك دبي» نسباً مرتفعة منها: «فاعلية وتأثير الاتصال والتواصل الداخلي بين فريق القيادة والموظفين، وشعور الموظف بالفخر تجاه العمل الذي يؤديه، والرفاه الوظيفي، وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل، وقدرة الدائرة على احتواء وتطوير كفاءة الموظفين المبدعين والمبتكرين، وروح الفريق والعمل الجماعي، والهوية والثقافة المؤسسية لجمارك دبي، والمسؤولية المجتمعية».

وقال المدير العام لدائرة جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إن موظفي «جمارك دبي» يستحقون الافضل دائماً، لما يبذلونه من جهود وإسهامات في دعم بيئة ومسيرة العمل، والإسهام الإيجابي في دعم وتسهيل التجارة وحركة المسافرين المتنامية، وتقديم مبادرات وخدمات جمركية إلكترونية وذكية على مدار الساعة، تفوق توقعات المتعاملين الذين وصلت نسبة سعادتهم عن هذه الخدمات الجمركية إلى 98%.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في «جمارك دبي»، محمد الغفاري، أن الحصول على شهادة أفضل بيئة عمل 2021، يأتي في إطار حرص الدائرة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، الرامية إلى إرساء بيئة عمل من شأنها تعزيز رفاهية وولاء الموظفين، وتأسيس بيئة مؤسسية متمكنة قادرة على مواكبة التطلعات الطموحة للقيادة.

أما المدير العام لـ«غريت بليس تو ورك» في الإمارات والكويت وعُمان وقطر، إبراهيم المغربل، فقال إن الموظفين أظهروا مستوى عالٍ من المرونة والقدرة على التأقلم مع التغيّرات، والرغبة في تقديم المزيد من الجهد لإنجاز العمل بالشكل الأفضل.

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