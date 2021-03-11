إصدار 4796 رخصة جديدة في دبي خلال فبراير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال فبراير الماضي، وصل إلى 4796 رخصة، بمعدل نمو نسبته 3.4%، مقارنة بفبراير 2020، حيث تم إصدار 4639 رخصة.

فئة الرخصة

وأوضح التقرير أن الرخص الصادرة، خلال فبراير 2021، توزعت على أنشطة عدة حسب فئة الرخصة، التي جاءت في مقدمتها الأنشطة المهنية (2730) مستحوذة على نسبة 57% من إجمالي الأنشطة، تلتها الأنشطة التجارية (1992) بنسبة 41.5%، فيما توزعت بقية النسب على الأنشطة السياحية والصناعية.

مناطق رئيسة

وأضاف التقرير أن الحصة الكبرى من الرخص الجديدة الصادرة، خلال الشهر الماضي، كانت من نصيب منطقة بردبي، حسب المناطق الرئيسة في الإمارة، بإجمالي 2831 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 1960 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع خمس رخص جديدة.

شكل قانوني

أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص الجديدة، بيّن التقرير، أن المؤسسات الفردية شكلت نحو 39% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات مسؤولية محدودة على 34%، تبعتها الأعمال المدنية بنسبة 23%، بينما ضمت بقية قائمة الأشكال القانونية كلاً من شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، وفروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، وفروع شركات/‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة، وفروع لشركات أجنبية.

أبرز الأنشطة

وضمّت أبرز أنشطة الرخص الجديدة الصادرة خلال فبراير 2021 كلاً من: خدمات إدارة المشروعات، أعمال الأصباغ والدهانات، أعمال تبليط الأرضيات والحوائط، أعمال النجارة وتركيب الأرضيات، خدمات تنظيف المباني والمساكن، أعمال البلاستر، أعمال التمديدات والتركيبات الصحية، تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها، تركيب ورق الجدران، وتركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة.

دعم

وأكدت اقتصادية دبي استمرارها في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم. كما أكدت أنها تعمل على تقديم الدعم التحفيزي والمعنوي لإطلاق المشروعات والمنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد مدى الاهتمام بالشركات الجديدة، والحرص على متابعة واقع الأعمال عن كثب، إضافة إلى تعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي.

«استثمر في دبي»

قالت اقتصادية دبي إن منصّة «استثمر في دبي» التي تم إطلاقها، أخيراً، تعدّ النافذة الموحّدة لمزاولة الأعمال، وتشمل خدمات التراخيص التجارية والحصول على جميع المتطلبات والموافقات الحكومية في منصّة مركزية دون مراجعة أي مركز خدمة، كما توفر مجموعة من الباقات والخدمات ذات القيمة المضافة، لتسهيل البدء في المشروع التجاري.

وأضافت أن المنصّة تعتبر أكبر منصّة موحّدة وموثوقة، تضم معلومات أكثر من 2000 نشاط تجاري في دبي.

وأشارت إلى أن المنصّة تمكّن المستثمرين من الحصول على الرؤى والأفكار حول الفرص الاستثمارية وتوقعات القطاعات التنموية، والتعرف إلى خطوات تأسيس الأعمال في دبي، فضلاً عن الخيارات المتاحة للاستثمار في المناطق التجارية بالمدينة وفي المناطق الحرة، إضافة إلى معلومات بخصوص خارطة الأعمال في دبي.

39 %

من إجمالي الرخص الجديدة كان من نصيب المؤسسات الفردية.

- منطقة بردبي استحوذت على الحصة الأكبر من الرخص الصادرة.

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