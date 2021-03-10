«تنمية المشاريع» تطلق برامج تدريبية لتحفيز ريادة الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن سلسلة من البرامج للنصف الأول من العام الجاري، بهدف تحفيز ريادة الأعمال، وذلك في أعقاب مبادراتها الجديدة التي تم إطلاقها العام الماضي.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تبدأ الأكاديمية، خلال الأشهر الستة المقبلة، تقديم سلسلة من البرامج التي ستعمل على رفد جهود التعليم والتدريب بمزيد من التنمية المبتكرة، وتعزيز دور الشركات الناشئة في مسيرتها نحو تحقيق النمو المستدام.

ومن أبرز البرامج «الدبلوم المهني المعتمد لريادة الأعمال، الممتد لثلاثة أشهر، والذي يتم إطلاقه بالشراكة مع الجامعة الأميركية في دبي».

كما أطلقت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، بالتعاون مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، برنامج «الماجستير» في إدارة الملكية الفكرية والابتكار، بالشراكة مع الجامعة الأميركية، لتمكين رواد الأعمال الطموحين من تحويل أفكارهم إلى أعمال مستدامة، وجذب المزيد من الاستثمار في مثل هذه المشروعات.

وقال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سعيد مطر المري، إن أكاديمية دبي لريادة الأعمال تلتزم بتوفير مجموعة من المعارف والمهارات المتخصصة، التي تلبي احتياجات المجتمع، وتمكنه من تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز أعمال نابض بالحياة.

بدورها، ذكرت مديرة أكاديمية دبي لريادة الأعمال، ابتهال الناجي، أن هدف الأكاديمية يتمثل في تزويد رواد الأعمال الطموحين بالمهارات المطلوبة لإطلاق مشروعاتهم وتنميتها بطريقة تشكل مستقبل الأعمال محلياً وإقليمياً ودولياً.

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