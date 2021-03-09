مطار أبوظبي يطلق مختبر فحص"كوفيد -19" الفوري

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت مطارات أبوظبي عن إطلاق مختبر فحص "PCR" الفوري الجديد، الأول من نوعه داخل المطارات في المنطقة، لتوفير خدمة الفحص السريع لفيروس كورونا "كوفيد-19" في مطار أبوظبي الدولي، وذلك بالشراكة مع "بيور هيلث" أكبر مشغل للمختبرات المحلية، وشركة "طموح للرعاية الصحية" وبهدف تعزيز الجهود المبذولة لاستئناف تشغيل الرحلات الجوية، وتسهيل إجراءات الحجر الصحي وتتبع المصابين بالفيروس.

وتأتي هذه الخطوة بناء على توجيهات الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، الرامية إلى المساهمة في الحد من انتشار الفيروس ومواصلة توفير تجربة سفر سهلة ومريحة للمسافرين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مطارات أبوظبي لضمان صحة وسلامة المسافرين والموظفين في مطار أبوظبي الدولي.

ويعتبر فحص تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل "PCR" الفوري الجديد الذي يتوفر لجميع المسافرين القادمين إلى أبوظبي مجانا، واحدا من أسرع الفحوصات من نوعه في العالم، حيث يمكن من خلاله إجراء أكثر من 20 ألف فحص يومياً للمسافرين والموظفين، والحصول على النتيجة في غضون 90 دقيقة من إجراء الفحص.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي شريف هاشم الهاشمي، " إن توفير الفحص السريع لفيروس كورونا في مطار أبوظبي الدولي من خلال مختبر فحص "PCR" الفوري الجديد، وبالشراكة مع بيور هيلث " أكبر مشغل للمختبرات المحلية، وشركة "طموح للرعاية يعتبر إنجازا بارزا يضاف إلى مسيرة الشركة الريادية في تعزيز الجهود الدولية لاستئناف تشغيل الرحلات الجوية بشكل آمن والمساهمة في إنعاش قطاع الطيران".

وأضاف إن إطلاق مختبر الفحص الفوري الجديد الأول من نوعه داخل المطارات في المنطقة، يعكس التزامنا في مطارات أبوظبي بمواصلة جهودنا لتقديم كل ما هو أفضل من تقنيات متطورة ومبتكرة لضمان توفير تجربة سفر آمنة ومريحة لجميع المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي، وإن خدمة الفحص الفوري لن تسهم فقط في استعادة ثقة المسافرين عبر المطار، بل ستعزز أيضاً من كفاءة عملياتنا ودورنا في دعم الجهود العالمية للحد من انتشار الفيروس.

سيخضع جميع المسافرين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي عبر المبنيين رقم 1 و3 للفحص السريع مجاناً في مختبر الفحص الفوري، وستصلهم نتائج الاختبار عبر رسائل نصية قصيرة على الأرقام الخاصة بهم أو عبر تطبيق "واتساب". كما يمكنهم الحصول على النتائج عبر تطبيق الحصن الإلكتروني.

وقبل مغادرتهم المطار يجب عليهم التوجه لخيمة اختبار "PCR" المتصلة بالمطار حيث سيتم تركيب سوار إلكتروني ذكي لمراقبة المسافرين والتأكد من التزامهم بالعزل الصحي لمدة 10 أيام. ويستثنى المسافرون القادمون من الدول الخضراء التي حددتها حكومة أبوظبي، والذين حصلوا عند وصولهم على نتيجة فحص سلبية لاختبار "PCR " من إجراءات العزل الصحي. ويستثنى أيضاً من إجراءات العزل الصحي المشاركون في برنامج التطعيم الوطني لـ"كوفيد-19"، والمتطوعون في المرحلة الثالثة للدراسات السريرية للقاح، الذين تظهر لديهم علامة "النجمة" أو حرف "E" في تطبيق الحصن، وذلك عند عودتهم من السفر. كما أنه لن يتم إجراء الاختبار لمسافري الترانزيت قبل مغادرتهم إلى وجهاتهم النهائية.

وجرى تطوير وتشغيل المختبر من قبل "بيور هيلث" أكبر مشغل للمختبرات المحلية وشركة "طموح للرعاية الصحية" التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتتوفر خدمة الفحص على مدار الساعة، ويصل إجمالي عدد الموظفين الذين يعملون في المختبر على توفيرها إلى 190 موظفاً ويقع المختبر على مساحة تقدر بـ 4000 متر مربع.

وجاء إطلاق الخدمة الجديدة في مطار أبوظبي الدولي في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة والمبادرات التي أطلقها المطار لضمان صحة وسلامة المسافرين والموظفين في المرافق والمنشآت التابعة له، والتي شملت إطلاق مبادرة سفراء الصحة والسلامة المخصصون لدعم ومساعدة المسافرين من خلال الإجابة عن تساؤلاتهم المتعلقة بسبل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أثناء السفر، وتقديم المشورة لهم حول كيفية بقائهم بأمان. إلى جانب دعوة جميع المتواجدين في المطار إلى الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء معدات الحماية الشخصية، وتوفير معقمات لليدين.

يذكر، أن مطار أبوظبي الدولي قام بتطبيق مجموعة من التقنيات الجديدة في كافة مرافقه، والتي شملت إطلاق بوابات للتعقيم من طراز «ستريكس»، وأنظمة التحكم اللاتلامسية بالمصاعد، وكاميرات الرصد الحراري التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأجهزة استشعار الحرارة لتتبع حركة الأشخاص، ومساعدة موظفي المطار في التعرف على الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس أو الذين لا يلتزمون بارتداء كمامة الوجه.

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