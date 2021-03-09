22 مارس آخر موعد لتقديم طلب انضمام إلى «مسرع الابتكار»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم الابتكار في دولة الإمارات، عن فتح باب تقديم الطلبات للانضمام إلى دفعة ربيع 2021 في برنامجه «مسرع الابتكار».

وأفاد الصندوق، في بيان أمس، بأنه تم تحديد 22 مارس 2021، كآخر موعد لتقديم الطلبات لدورة الربيع.

وأوضح الصندوق أنه سيدعم رواد الأعمال المبتكرين من خلال تسهيل وصولهم إلى السوق بشكل أسرع، وتمكينهم من توسيع أعمالهم، مبيناً أن الدعم يشمل خمس خدمات أساسية، منها فحص واختبار نماذج الأعمال، وتحديد اتجاه الأعمال الاستراتيجي، وتسهيل الوصول إلى الأسواق والمتعاملين، وتوفير فرص الوصول إلى التمويل.

وأكد أن ذلك يتماشى مع أهداف الصندوق المتمثلة في تحفيز ثقافة الابتكار، من خلال إرشادات واستراتيجيات من الخبراء تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات، وجهة رئيسة للابتكار إقليمياً وعالمياً.

وقالت ممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، فاطمة النقبي: «يسعدنا أن نفتح باب التسجيل لدفعة الربيع 2021 في برنامج صندوق محمد بن راشد للابتكار، واستقبال مجموعة جديدة من رواد الأعمال الناشئين».

وأكدت النقبي الالتزام بتقديم الدعم اللازم لتطوير أعمال رواد الأعمال ومشروعاتهم المبتكرة، وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق بشكل فعال وسريع.

وأضافت: «نسعى من خلال البرنامج لأن نكون وجهة رئيسة تجذب رواد الأعمال، لتمكينهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والحلول الرقمية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news