أبوظبي تعفي القادمين من السعودية والمغرب من فترة «العزل الإجباري»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي.

وأفادت الدائرة في بيان، بأن المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة، سيعفون من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار «بي سي آر» عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وأكدت أنه سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني، بناءً على التطورات العالمية لجائحة «كوفيد-19»، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي.

وأوضحت أن إجراءات القائمة تنطبق على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

ووفقاً للدائرة فإن القائمة الخضراء المحدثة بتاريخ أمس، الثامن مارس 2021 تشمل دول: أستراليا، السعودية، الصين، المغرب، آيسلندا، بروناي، بوتان، جرين لاند، سنغافورة، كازخستان، موريشيوس، نيوزيلندا، إضافة إلى هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

ودعت الدائرة إلى زيارة الموقع:

www.visitabudhabi.com،

لمزيد من المعلومات عن القائمة الخضراء، لافتة إلى أنها ستعلن عن تحديثات القائمة بشكل مستمر خلال الأشهر المقبلة.

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