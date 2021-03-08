"فلاي دبي": رحلة لطائرة "ماكس" "في إطار الاستعداد للخدمة

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إن إحدى طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس"، وكجزء من الاستعدادات للعودة الى الخدمة، قامت برحلة "استعداد للخدمة" اليوم.

وأضاف المتحدث: "تقوم الطائرة بعمل رحلة طيران على ارتفاع 41 ألف قدم بما يتوافق مع جميع المعايير والمواصفات التشغيلية، وفي اعقاب العمل المكثف الذي قام به فريق الهندسة والصيانة لدى الشركة"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد ضمن عناصر عودة الناقلة إلى "خطط الخدمة المعتمدة من قبل هيئتنا التنظيمية".

وذكر المتحدث أنه "سيتم الإعلان عن موعد عودة الطائرة إلى خدمة المسافرين والوجهات التي ستعمل عليها في الوقت المناسب".



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