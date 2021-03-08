«كَفو» تزوّد سيارات «إيكار» بالوقود

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «كَفو»، المتخصصة بخدمات السيارات عند الطلب، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «إيكار» لخدمات تأجير السيارات لتزود سياراتها بالوقود.

وأكدت الشركتان في بيان صادر أمس، إتمام المرحلة التجريبية من الشراكة بنجاح، ما يمهد الطريق لأتمتة عمليات تعبئة الوقود الذكي بالكامل في أسطول سيارات «إيكار» باستخدام مركبات «كفو»، لتقديم أعلى مستويات الراحة للعملاء.

وستكون عملية إعادة تعبئة السيارات بين «كَفو» وسيارات «إيكار» مؤتمتة بالكامل من خلال واجهة مشتركة، حيث ترسل «كَفو» إخطار إعادة تعبئة عن طريق برمجية «موبيليتي أو إس» أثناء المدة التي تشهد أدنى مستويات الاستخدام للمركبات.

وبناء عليه، يتم تحديد المركبات التي تحتوي على 25% أو أقل من الوقود في خزاناتها لتصدر «كَفو» أوامر مؤتمتة لتزويد هذه المركبات بالوقود.

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