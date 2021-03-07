16 رئيساً تنفيذياً إماراتياً ضمن قائمة «فوربس 2021» لأقوى الرؤساء

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدرت مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، أخيراً، قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021. وتسلط القائمة الضوء على الرؤساء التنفيذيين أصحاب الرؤى، ممن يقودون عجلة النمو والتطور بشكل استراتيجي، سواء في مكان العمل، أو في قطاعاتهم عموماً.

وأوضحت «فوربس الشرق الأوسط» أنها عملت على تقييم حجم شركات الرؤساء التنفيذيين، بالاعتماد على معايير عدة، فضلاً عن الإنجازات الشخصية خلال عام 2020، وتأثيرها في شركاتهم وعلى القطاع.

24 جنسية

وينحدر الرؤساء التنفيذيون في القائمة من 24 جنسية، يمثلون 21 قطاعاً، فيما تصدرت السعودية القائمة بواقع 18 رئيساً تنفيذياً، تلتها الإمارات ومصر بـ16 رئيساً تنفيذياً لكل منهما، لتشكل الدول الثلاث بذلك نصف أعضاء القائمة.

وضمت القائمة كذلك ستة رؤساء تنفيذيين من الجنسية الكويتية، فيما استحوذت الجنسيات الأميركية والبريطانية والهندية والقطرية على خمسة رؤساء تنفيذيين لكل منها، وسجلت عُمان أربعة رؤساء تنفيذيين، مقابل ثلاثة لبنانيين، ورئيسين تنفيذيين اثنين لكل من الجنسيات الكندية، الأردنية، والمغربية، فيما استحوذت الجنسيات: الجزائرية، الأسترالية، البحرينية، البرازيلية، الدنماركية، الهولندية، الفرنسية، الباكستانية، البرتغالية، التونسية، والتركية، على رئيس تنفيذي واحد لكل منها.

تصدر إماراتي

وحلّ ثلاثة رؤساء تنفيذيين من الإمارات ضمن الـ10 الأوائل في القائمة، وهم: سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، سلطان أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفث.

وضمت قائمة الرؤساء التنفيذين من الجنسية الإماراتية: الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، سيف حميد الفلاسي، ورئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة إيدج»، فيصل البناي، والرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، جاسم حسين ثابت، والرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، والرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي، محمد جمعة الشامسي، والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، والرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، طلال الذيابي، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، شادي ملك، والرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة، مرشد الرديني، والرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، سعيد غمران الرميثي.

وأشارت «فوربس الشرق الأوسط» إلى الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بنك أبوظبي الأول»، هناء الرستماني، التي دخلت القائمة وحلّت في المركز 19، مشيرة إلى أنها شغلت سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي في المجموعة، ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية.

النفط والمصارف

استحوذ قطاع النفط والغاز في المنطقة على أول مراكز القائمة ضمن القطاع، يتصدرهم الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو» السعودية، أمين الناصر، يليه الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، سلطان أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، هاشم هاشم، وكذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سوناطراك»، توفيق حكار.

أما قطاع الخدمات المصرفية والمالية، فتصدّر القائمة بواقع 29 رئيساً تنفيذياً، ليشكل بذلك ثلث التصنيف تقريباً.

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