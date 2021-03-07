«دبي لاند».. مجمعات سكنية بمتوسط إيجاري 21 ألف درهم لـ «الأستوديو»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أظهر تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» الإلكتروني للخدمات العقارية، أن منطقة «دبي لاند» سجلت متوسطات إيجارية متباينة لفئة «الأستوديو»، والشقق السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، بحسب كل تجمع سكني داخلها، وذلك وفقاً لبيانات العام 2020.

تجمع منطقة «دبي لاند» بين العقارات السكنية والمرافق الخدمية والترفيهية، وتتميز بتنوّع في العقارات التي تضمها، بدءاً من الاستوديوهات والشقق، وصولاً إلى الفلل الفاخرة.

يتميز مشروع «سكاي كورتس» الذي يتكون من 2800 وحدة سكنية موزعة على ستة أبراج، بمعدلات إيجارات عقارية تعد في متناول اليد، إذ بلغت نسبة البحث عن شقق للإيجار في هذه الأبراج ضمن محرك بحث «بيوت دوت كوم» 64.6%، وسجلت وحدات المشروع أقل متوسط إيجاري في فئة «الاستوديو» بقيمة 21 ألف درهم، في حين وصل متوسط القيمة الإيجارية لشقة من غرفة وصالة إلى 30 ألف درهم سنوياً، ولغرفتين وصالة إلى 41 ألف درهم.

تضم أبراج «سكاي كورتس» شققاً للإيجار بمساحات متفاوتة، كما يمتاز المشروع باشتماله على مجموعة من وسائل الراحة والاستجمام، من بينها أحواض سباحة، ومناطق متعددة للعب الأطفال، وست صالات رياضية مجهزة بالكامل، ومحال تجارية متعددة، كما تشتمل على أربعة طوابق ضخمة مخصصة لمواقف سيارات القاطنين في المشروع، وأكثر من 800 موقف إضافي للزوار.

بدوره، سجل مجمع «مجان» نسبة بحث عن شقق للإيجار تبلغ 20.9%، فيما بلغ متوسط إيجار «الاستوديو» 24 ألف درهم سنوياً، والشقة السكنية من غرفة وصالة 36 ألف درهم، والشقة من غرفتين وصالة 54 ألف درهم سنوياً، في حين بلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة مكونة من ثلاث غرف نحو 75 ألف درهم.

أما نسبة البحث في مجمع «ليفينغ ليجيندز» فبلغت 4.1%، في وقت بلغ متوسط إيجار «استوديو» 25 ألف درهم سنوياً، مقابل 41 ألف درهم سنوياً لشقة من غرفة وصالة، و58 ألف درهم لشقة من غرفتين وصالة. وسجل متوسط القيمة الإيجارية لشقة مكونة من ثلاث غرف نوم نحو 71 آلاف درهم سنوياً. ويشتهر المجمع ككل باشتماله على ملعب غولف يضم تسع حفر، مع طيف واسع من المرافق الخدمية والترفيهية.

في السياق نفسه، سجل برج «وندسور السكني» نسبة بحث بلغت 2.5%، فيما بلغ متوسط القيمة الإيجارية لـ«استوديو» في المنطقة 21 ألف درهم سنوياً، ولشقة مكونة من غرفة وصالة 40 ألف درهم، ولشقة من غرفتين وصالة 47 ألف درهم سنوياً.

يقع «وندسور السكني» في موقع استراتيجي في «دبي لاند» بالقرب من شارع العين، ويتألف من 26 طابقاً فوق الأرض وطابق أرضي وثلاثة طوابق تحت الأرض. وتم تخصيص أربعة طوابق من المبنى كمواقف سيارات.

من المناطق المهمة في «دبي لاند»، كذلك منطقة «ليان» على تقاطع شارعي «القدرة» و«الإمارات». يمتاز المجمع بتوفيره مجموعة متنوعة من العقارات الفخمة والمتنوعة، إذ يضم العديد من الشقق المميزة، ويشتمل على المرافق والخدمات كافة. بلغت نسبة البحث عن شقق للإيجار في «ليان» 2.4%، أما معدلات الإيجار السنوي فبلغت 73 ألف درهم للشقة المكونة من غرفتين وصالة، و89 ألف درهم للشقة المكونة من ثلاث غرف.

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