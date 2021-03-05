الإمارات توقع مذكرة تفاهم واتفاق فني مع إندونيسيا

المصدر: جاكرتا- وام

وقعت دولة الإمارات، اليوم مذكرة تفاهم واتفاق فني مع جمهورية إندونيسيا لدعم التعاون في مجالات الاقتصاد الإبداعي والسياحة والحفاظ على البيئة واللوجستيات في منتدى الأعمال الإماراتي الإندونيسي تحت عنوان "الأسبوع المذهل 2021".

وضم وفد الدولة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب وسلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وممثلين عن عدد من الجهات رفيعة المستوى في الدولة .

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من نورة بنت محمد الكعبي ، وساندياغا صلاح الدين أونوو وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي في جمهورية إندونيسيا، بشأن التعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والدعم المتبادل في مجالات الهندسة المعمارية، والأزياء، والتصميم والفنون الجميلة بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بشأن تطوير أساليب تمويل الاقتصاد الإبداعي.



أما الاتفاق الفني فقد تم توقيعه من قبل مبارك الناخي، وويسنو باوا تارونجايا نائب وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسي بشأن استضافة المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2021 في إمارة دبي، ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي الذي ينطلق في أكتوبر المقبل حيث تشمل أنشطة المؤتمر اجتماع المسؤولين والأكاديميين وأصحاب الأعمال التجارية، وممثلي الحكومات والهيئات الدولية ووسائل الإعلام لرسم السياسات الخاصة بالاقتصاد الإبداعي مستقبلاً.

وقالت الكعبي: " تقدم كل من دولة الإمارات وإندونيسيا للعالم نموذجاً متميزاً للتعددية الثقافية والدينية القائمة على التسامح والوسطية والتعايش وقبول الآخر، وهي قيم تجمعنا، وتخلق لنا مساحات وآفاق للتعاون والتنسيق بين الدولتين من أجل مصالحنا المشتركة، ولا سيما من خلال تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الثقافي الإبداعي الذي يعد من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة".



من جهته صرح حسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة بأن مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي ستفتح العديد من الفرص بين البلدين لتبادل الأفكار والخبرات للنهوض بصناعات الاقتصاد الإبداعي في كلا البلدين. معربا عن تفاؤله في أن تتمكن كل من دولة الإمارات وإندونيسيا من لعب دور أكبر في التعافي الاقتصادي من خلال صناعات الاقتصاد الإبداعي ".

وشملت الاتفاقيات الأخرى الموقعة بين الجانبين اتفاقيتي تعاون في القطاعين الصناعي والتجاري، واتفاقية جواز سفر لوجستي مع العديد من قطاع الأعمال في دولة الإمارات، بالإضافة إلى اتفاقية تطوير مشروع مشترك مع موانئ دبي العالمية.

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