4.5 مليار ات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.5 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع، تسجيل 1149 مبايعة بقيمة 2.42 مليار درهم، منها 113 مبايعة للأراضي بقيمة 548.09 مليون درهم، و1036 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.87 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة "جزيرة 2"، تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم، وتلتها الحبية الثالثة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 68 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وتلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في نفس المنطقة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 117 مبايعة، بقيمة 309 ملايين درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 101 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم، وتلتها المركاض بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 162 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.99 مليار درهم، منها 94 رهنا لأراضي بقيمة 707.17 ملايين درهم و265 رهنا لفلل وشقق بقيمة 1.28 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ميناء جبل علي بقيمة 480 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 3، بقيمة 295 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 121.89 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 32 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 25 مليون درهم.

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