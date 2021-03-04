«شيميرا كابيتال ليمتد» تدرج صندوقاً استثمارياً متداولاً في «دبي المالي»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

قرع الرئيس التنفيذي لشركة «شيميرا كابيتال ليمتد»، المتخصصة في نشاط إدارة الأصول ومقرها أبوظبي والمملوكة بالكامل لشركة «شيميرا للاستثمار»، سيف فكري، جرس افتتاح التداول في سوق دبي المالي، أمس، احتفالاً بإدراج صندوق الاستثمار المتداول «شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات يوسيتس» (كود بلومبيرغ: CHAE) في سوق دبي المالي، تحت رمز (CHAE).

وأفاد السوق، في بيان، بأن الصندوق الجديد يتتبع أداء الأسهم الإماراتية الأكثر سيولة.

وستتولى مهام مدير الاستثمار للصندوق شركة «شيميرا كابيتال ليمتد»، من مقرها في سوق أبوظبي العالمي، وهي شركة حاصلة على ترخيص سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، وتشمل أنشطتها الرئيسة إدارة صناديق الاستثمار الجماعي، وإدارة الأصول، وتقديم الاستشارات حول الاستثمارات والائتمان.

وتم تعيين بنك «أوف نيويورك ميلون فاند سيرفيسيس» (إيرلندا)، كمقدم للخدمات الإدارية، ومسؤول التسجيل، ووكيل التوزيع، كما تم تعيين بنك «أوف نيويورك ميلون إس إيه/‏‏إن فرع دبلن» كحافظ أمين للصندوق الأساسي.

وتضم قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق: الدولية للأوراق المالية، والمجموعة المالية «هيرميس الإمارات»، وشركة «بي إتش مباشر للخدمات المالية»، و«أرقام سيكيوريتيز».

وقال فكري إن «إطلاق الصندوق الجديد يأتي في أعقاب الإدراج الناجح لصندوق (شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة المتداول)، خلال يوليو 2020، حيث تجاوزت أصول الصندوق حاجز الـ50 مليون درهم بحلول ديسمبر الماضي، ليحتل بذلك المركز الثالث بين أكبر صناديق الأسهم المتداولة على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأوضح أن الصندوق الجديد، شأنه شأن الصندوق الأول، حيث يمنح المستثمرين قدراً هائلاً من المرونة، نظراً لإمكانية الاختيار بين الشريحة التراكمية العائد أو الشريحة ذات العائد الموزع، ما يسهم في تزويد المستثمرين بفرص استثمارية فريدة من نوعها في أسواق دولة الإمارات.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «شيميرا كابيتال ليمتد»، سيد بصر شعيب، إن «إطلاق صندوق الاستثمار المتداول الثاني من نوعه للشركة، يعكس جهودها لتوظيف التراخيص المتنوعة التي تحظى بها، وبالتالي مواصلة دورها في تطوير مجال إدارة الأصول بالدولة».

أداة جديدة

قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حسن السركال، إن «هذا الإدراج هو الثاني من قبل (شيميرا كابيتال) بالسوق في غضون ستة أشهر، الأمر الذي يعكس توسع هذه الفئة الجديدة من الأصول، التي بادر السوق بتوفيرها لتنويع الأدوات المالية، بما يوفر للمستثمرين أداة جديدة للاستثمار في مجموعة من الشركات الرائدة بالإمارات».

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