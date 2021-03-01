ضبط 10.5 ملايين كمامة مجهولة المصدر في مستودع بدبي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

صادرت اقتصادية دبي أمس، أكثر من 10.5 ملايين كمامة مجهولة المصدر، في مستودع غير مرخص تملكه إحدى شركات الشحن العاملة في منطقة رأس الخور، مشيرة إلى أن هذه الضبطية تعد الأكبر من نوعها منذ تفشي جائحة «كورونا».

وأفادت بأن عملية تخزين وإعادة تعبئة الكمامات تجري بصورة مخالفة للقانون، حيث تم ضبط مجموعة من الأشخاص يعيدون تعبئة الكمامات في عبوات مختلفة بهدف توزيعها وبيعها في أسواق دبي، لافتة إلى أنه تم إغلاق المستودع وتحرير المخالفات اللازمة وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. وقال مدير إدارة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي، إبراهيم بهزاد، لـ«الإمارات اليوم»، إنه في إطار استمرار الحملات والزيارات التفتيشية لفرق قطاع الرقابة وحماية المستهلك باقتصادية دبي على الأسواق، وبناء على معلومات تلقتها اقتصادية دبي، تم التفتيش على أحد المستودعات التجارية في منطقة رأس الخور، إذ تبين وجود مركز للتجميع بالطابق الثاني للمستودع، تتم فيه إعادة تعبئة ملايين القطع من الكمامات مجهولة المصدر في عبوات تحمل علامات تجارية مختلفة، من دون أي بيانات أو تواريخ صلاحية، وإنما يتم وضع ملصقات مزورة لتواريخ الصلاحية عليها، ما يعد عملية غش تجاري واضحة. وأكد على الدور الذي تقوم به اقتصادية دبي لمكافحة الغش التجاري والتقليد، خصوصاً في المنتجات المؤثرة على جوانب الصحة العامة لجمهور المستهلكين. وأضاف بهزاد أن مفتشي الرقابة أجروا عمليات حصر للعبوات والكمامات التي تم ضبطها، حيث بلغ عدد الكمامات ما يزيد على 10.5 ملايين قطعة، منها كمامات قماشية مجهولة المصدر، والتي كان من المقرر تصنيعها وتعبئتها بالطريقة نفسها لتسويقها. وأوضح أن العملية استغرقت أكثر من ست ساعات متواصلة من العمل المكثف، حيث بدأت عملية الضبط فجر أمس، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لمداهمة الموقع، ثم بدأت عملية جرد المنتجات ومصادرتها ونقلها إلى مستودعات اقتصادية دبي للتعامل معها وفق الشروط البيئية المتبعة.

معايير

أكد مدير إدارة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي، إبراهيم بهزاد، أن الكمامات التي تباع لدى الصيدليات ومنافذ البيع القانونية صالحة للاستخدام ومتوافقة مع المعايير والمواصفات الصناعية في الدولة.

وداعا بهزاد المستهلكين للمساعدة في رصد الممارسات التجارية غير القانونية من أجل ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري، وذلك من خلال التواصل مع اقتصادية دبي للإبلاغ عن تلك الحالات عبر تطبيق «مستهلك دبي» أو الاتصال على الرقم: (600545555) وتقدم شكوى لاقتصادية دبي.

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