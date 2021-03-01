بالفيديو.. ضبط ملايين الكمامات مجهولة المصدر قبل طرحها في أسواق دبي

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المصدر:
  • سامح عوض الله - الإمارات اليوم
التاريخ:

أفادت اقتصادية دبي، بأنها صادرت اليوم ملايين القطع من الكمامات الطبية مجهولة المصدر، لدى مستودع غير مرخص تملكه إحدى شركات الشحن في منطقة رأس الخور بدبي، بالمخالفة للقانون والنشاط المصرح به، وتم إغلاق المستودع وتحرير المخالفات اللازمة.

وقال مدير إدارة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي، إبراهيم بهزاد لـ"الإمارات اليوم"، إنه في إطار استمرار الحملات والزيارات التفتيشية لفرق قطاع الرقابة وحماية المستهلك باقتصادية دبي على الأسواق، تم التفتيش على أحد المستودعات التجارية بمنطقة رأس الخور. موضحاً أنه خلال عملية التفتيش تبين وجود مركز للتجميع بالطابق الثاني للمستودع، حيث تتم إعادة تعبئة ملايين القطع من الكمامات الطبية مجهولة المصدر في عبوات تحمل علامات تجارية تمهيداً لإعادة بيعها في الأسواق.

وقال بهزاد إنه تم ضبط آلاف القطع من الكمامات القماشية مجهولة المصدر أيضاً، والتي سيتم تصنيعها وتعبئتها بالطريقة نفسها، مشيراً إلى أن مفتشي اقتصادية دبي يجرون عملية حصر للمضبوطات حالياً في إطار الإجراءات المتبعة، حيث تتم مصادرة هذه الكمامات وغلق المستودع ومخالفته حسب الإجراءات القانونية.

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