خدمات مالية.. أهم تعديلات وثيقة التأمين

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2016، تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة، حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة للنوع نفسه من المركبة، باعتبار السعر السائد والدارج في سوق تأجير المركبات بما لا يزيد على 300 درهم يومياً.

وبحسب التعديلات، تكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة 15 يوماً، وفي حال اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة، أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال، فتحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة.

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