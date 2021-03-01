خدمات مالية.. فروق أساسية بين الأسهم والسندات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يشار إلى السندات على أنها الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وهي واحدة من فئات الأصول الرئيسة جنباً إلى جنب مع الأسهم.

وفيما يرغب الجميع ببناء محفظة استثمارية متنوعة بشكل جيد، بما فيها مزيج سليم من الأسهم والسندات، أوضحت عدد من شركات الاستثمار بعض الفروقات الأساسية بين الأسهم والسندات تتمثل بما يلي: السندات هي صكوك دين فبمجرد شراء المستثمر للسند يصبح دائناً ومقرضاً للشركة، أما الأسهم هي صكوك حقوق ملكية وبمجرد شراء المستثمر للأسهم يصبح مالكاً في الشركة.

وفي حال الإفلاس يحصل حامل السند على حقه قبل حامل السهم، بينما يحصل حامل السهم على حقوقه في حال الأسهم بعد حصول حامل السند على حقوقه.

وبالنسبة لحقوق التصويت فلا يحق لحامل السند التصويت، على عكس حامل السهم فيكون لديه حق التصويت.

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