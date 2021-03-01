«ويزإير أبوظبي» تتيح ردّ قيمة الحجوزات خلال أسبوع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ويزإير أبوظبي»، أمس، عن إطلاق عمليتها المؤتمتة لردّ قيمة الحجوزات، التي تلبي طلبات تحويل النقد خلال أسبوع واحد، لتوفر للمسافرين طريقة سهلة لإدارة حجوزاتهم.

وأوضحت الشركة في بيان أن العملية المؤتمتة ترجع تلقائياً 120% من التعرفة الأصلية للرحلة الملغاة إلى بطاقة ائتمان المسافر الخاصة برحلاتها، أو منح المسافرين خيار استرداد نقدي عبر وسيلة الدفع المتبعة، أو إعادة الحجز مجاناً.

وأضافت أنه يمكن للمسافرين طلب استرداد قيمة الحجوزات عبر حساب «ويزإير أبوظبي» الخاص بهم على الموقع الإلكتروني: (wizzair.com)، أو عن طريق الرابط الذي يتلقونه عبر البريد الإلكتروني.

وقال المدير العام للشركة، كيس فان شيك: «سنواصل الاستثمار في الحلول التقنية الحديثة في مختلف أعمالنا، لضمان توفير تجربة سفر سلسلة ومريحة».

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