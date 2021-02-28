ارتفاعات في أسعار البنزين خلال مارس

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، ارتفاعا في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر مارس المقبل، وبقيمة وصلت 21 فلسا لليتر، فيما سجل سعر ليتر الديزل ارتفاعا بقيمة بلغت 14 فلسا مقارنة بأسعار شهر فبراير الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتأتي الارتفاعات السعرية عقب فترة من الاستقرار الذي سجلته أسعار البنزين امتدت لنحو احدى عشر شهرا منذ شهر إبريل من العام الماضي وحتى شهر فبراير الجاري.

وارتفع سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» من مبلغ 1.91 درهم، ليصل إلى 2.12 درهم، بزيادة 21 فلسا، فيما سجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» ارتفاعا من سعر 1.80 درهم، ليصل إلى 2.01 درهم بزيادة 21 فلسا.

وحقق سعر لتر الديزل ارتفاعا من مبلغ 2.01 درهم لليتر ليصل إلى 2.15 درهم اعتبارا من بداية مارس المقبل.

ويشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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