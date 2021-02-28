قصة برج.. «السحاب».. برجان من شقق ووحدات «بنتهاوس»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد «السحاب» من المشروعات السكنية المتطورة في منطقة مرسى دبي أو «دبي مارينا»، التي تعد من المناطق ذات السعر المرتفع من حيث السكن.

يتألف المشروع من برجَي «السحاب 1» و«السحاب 2» اللذين يقعان ضمن الواجهة البحرية الفخمة التي تضم حلقة واسعة من أرقى الأبراج السكنية والتجارية والمشروعات الترفيهية.

تم إنشاء مشروع السحاب بوساطة «شركة إعمار العقارية» عام 2004، واكتمل بحلول عام 2006.

يتألف برج «السحاب 1» من 44 طابقاً، بارتفاع يصل إلى 187 متراً، فيما يتألف برج «السحاب 2» من 24 طابقاً، ويضم شققاً من غرفة وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى وحدات بنتهاوس مكونة من ثلاث غرف نوم.

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