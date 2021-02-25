"إعمار العقارية" تناقش أمور متعلقة باستثمارات محتملة أوائل مارس

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة "إعمار العقارية" أن مجلس إدارتها سيناقش أمورًا مهمة منها معاملات متعلقة باستثمارات محتملة، وذلك خلال اجتماعه الذي سينعقد يوم الثلاثاء الموافق لـ 2 مارس 2021.

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، أنه سيتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

كما سيناقش مجلس الإدارة أمورًا أخرى مهمة منها التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال عام 2020.

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