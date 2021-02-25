"اتصالات" تناقش توزيعات نقدية بقيمة 40 فلساً للسهم في مارس المقبل

المصدر: مدحت السويفي - دبي

من المقرر أن تناقش مجموعة "الإمارات للاتصالات" مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40%، ما يعادل 40 فلساً للسهم من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2020؛ وذلك خلال اجتماعها الذي سينعقد يوم الأربعاء الموافق 17 مارس المقبل.

وقالت المجموعة، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن جمعيتها العمومية ستناقش خلال الاجتماع كذلك توزيع أرباح إضافية لمرة واحدة بنسبة 40%.

وأشارت المجموعة إلى أن الجمعية ستنظر في تفويض مجلس الإدارة لتعيين ممثليْن لينوبا عن المساهمين غير القادرين على المشاركة في الجمعية العمومية القادمة وتحديد أتعابهم.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية إصدار قرار خاص بالموافقة على رفع نسبة ملكية الأجانب في أسهم الشركة من 20% إلى 49%، وتعديل سقف تعيين مدقق الحسابات الخارجية إلى ست سنوات متتالية.

وستناقش الجمعية العمومية مقترح إلغاء برنامج شراء الشركة لأسهمها وانتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة، وتخصيص ميزانية لا تزيد على 1% من متوسط صافي أرباح الشركة في السنتين الماضيتين 2019 و2020، لتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجهات التي سيتم تخصيص وصرف هذه المبالغ لها.

وارتفعت أرباح شركة مجموعة الإمارات للاتصالات، بنسبة 4% في عام 2020؛ لتصل إلى 9.03 مليارات درهم بنهاية عام 2020، عن النتائج المحققة خلال الفترة نفسها من عام 2019 البالغة 8.69 مليارات درهم.

وتراجعت الإيرادات 1% إلى 51.7 مليار درهم العام الماضي، مقابل نحو 52.2 مليار درهم في عام 2019.

وعلى مستوى الربع الرابع لعام 2020، بلغت الأرباح 2.05 مليار درهم، مقابل نحو 1.96 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2019.

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