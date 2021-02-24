550 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 550 مليون درهم.

وأفادت الدائرة، أمس، بأنها شهدت تسجيل 186 مبايعة بقيمة 408 ملايين درهم، منها 22 مبايعة لأراضٍ بقيمة 93.53 مليون درهم، و164 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 314.47 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 103.79 ملايين درهم، منها تسع رهونات أراضٍ بقيمة 15.77 مليون درهم، و53 رهن فلل وشقق بقيمة 88.02 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بقيمة 21 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 12 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 39.15 مليون درهم، كان أهمها في منطقة نخلة ديرة بقيمة 16 مليون درهم، وأخرى في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة ستة ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الخوانيج الأولى، تليها مبايعة بثمانية ملايين درهم في منطقة مردف، ثم مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدّرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت خمس مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها خمس مبايعات أيضاً، لكن بقيمة 12 مليون درهم، كما شهدت منطقة الحبية الثالثة ثلاث مبايعات بقيمة خمسة ملايين درهم.

كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3»، وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدّرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، وثالثة في منطقة المركاض بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.

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