«دبي لصناعات الطيران» توقّع اتفاقية إيجار 7 طائرات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران عن توقيعها اتفاقات إيجار طويلة الأجل لسبع طائرات من طراز «Airbus A321neo»، مع شركة «IndiGo» أكبر شركة طيران للركاب في الهند.

ووفقاً لبيان، صادر أمس، سيتم تشغيل الطائرات السبع بوساطة محركات الدفع الجوي الرائدة «LEAP» من شركة «CFM International»، والمقرر تسليمها خلال العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «يسعدنا أن نضيف ذلك الطراز من الطائرات الموفرة للوقود، إلى مجموعة طائراتنا المستأجرة».

وأضاف أن «هذا الاستثمار يؤكد التزام الشركة بالاستثمار في طائرات جديدة ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود، لتقليل انبعاثات الكربون والنيتروجين وكذلك الضوضاء، مع زيادة الأداء والموثوقية والاستدامة البيئية في الوقت نفسه»، مشيراً إلى أن طرح تلك الطائرات سيسهم في توسيع نطاق المنتجات المميزة التي تقدمها «دبي لصناعات الطيران».

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