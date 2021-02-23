الكشف عن "القائمة الخضراء" المحدّثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار "بي سي آر" عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

كما سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني، بناء على التطورات العالمية لجائحة "كوفيد-19".

وأفادت الدائرة في بيان، اليوم، بأنه يتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي، موضحة أن إجراءات القائمة تنطبق على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

وبينت أن القائمة الخضراء المحدثة بتاريخ 23 فبراير2021، تضم أستراليا، الصين، آيسلندا، بوتان، غرينلاند، سلطنة بروناي، سنغافورة، موريشيوس، نيوزيلندا، هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

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