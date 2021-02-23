60.6 ألف شركة عاملة في المناطق الحرة والاستثمارية بالإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

شهدت المناطق الحرة والاستثمارية في دولة الإمارات نشاطاً كبيراً، خلال الأشهر القليلة الماضية، بعدما نجحت في استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية للعمل من خلالها، مستفيدة من المحفزات التي أطلقتها العام الماضي، وأسهمت في مجملها بزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، مقارنة مع نظيراتها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام.

وفي مؤشر إلى زيادة النشاط بالمناطق الحرة والاستثمارية في الدولة، ارتفع عدد الشركات العاملة فيها إلى نحو 60.6 ألف شركة مع نهاية النصف الأول من فبراير 2021، بزيادة نسبتها 3.4%، مقارنة مع نهاية فبراير من عام 2020، وفقاً للأرقام الصادرة عن السجل الاقتصادي الوطني.

وتتميز الإمارات بوجود أكثر من 44 منطقة حرة واستثمارية، موزعة على جميع إمارات الدولة، ما جعل الدولة تتصدر المركز الأول في توفير مثل هذه المناطق على مستوى الشرق الأوسط، علماً بأن اختصاصات تلك المناطق تشمل جميع الأنشطة، وفي مقدمتها: الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وأظهرت الإحصاءات أن الشركات العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية شكلت أكثر من 8%، من إجمالي عدد الشركات المسجلة في الدولة مع نهاية النصف الأول من فبراير 2021. ويتركز الجزء الأكبر من المناطق الحرة والاستثمارية في إمارتَيْ دبي وأبوظبي، ما يفسر استحواذهما على أكثر من 75% من عدد الشركات العاملة في هذه المناطق.

- دبي وأبوظبي تستحوذان على 75% من الشركات العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية.

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