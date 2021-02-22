من دبي إلى لوس أنجلوس.. أول رحلة لـ «طيران الإمارات» تخدمها أطقم تلقت اللقاح بالكامل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات»، أنها أصبحت في عداد ناقلات جوية عالمية قليلة تشغّل رحلة تخدمها بالكامل فرق من العاملين متلقي اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، وذلك في جميع نقاط الاتصال مع المسافرين.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن الرحلة «ئي كيه 215»، التي أقلعت من مطار دبي الدولي في الساعة 8:30 من صباح أمس، 21 فبراير، متجهة إلى لوس أنجلوس، حصلت على خدمات متكاملة من قبل موظفين اختاروا التطعيم، وذلك في جميع مراحل الرحلة، عبر كاونترات إجراءات السفر، والأمن، وصالة رجال الأعمال، وصالة الدرجة الأولى، وبوابة المغادرة، إضافة إلى المهندسين والطيارين وأفراد طاقم الخدمات الجوية، وفريق تنظيف وتجهيز الطائرة، وفريق التحميل والمناولة الأرضية وفريق الإمارات للشحن الجوي.

برنامج التطعيم

ووجّه الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، الشكر إلى قيادة الإمارات على التزامها القوي بدعم برنامج تطعيم وطني شامل، إذ حرصت على توفير أنواع مختلفة من اللقاحات. وقال: «فرقنا العاملة بمثابة الخطوط الأمامية في قطاع الطيران، حيث تيسّر وصول الناس إلى وجهاتهم، ونقل المنتجات الضرورية إلى المجتمعات العالمية».

وأضاف: «تحظى حماية أفراد فرقنا بالتطعيمات بأهمية بالغة لديهم ولمجتمعاتنا ولإدارة عملياتنا بسلاسة، وكذلك للمتعاملين معنا، لأنها تضمن لهم مستوى أعلى من الحماية عند سفرهم معنا. لقد شهدنا استجابة قوية للغاية وطلباً قوياً من زملائنا في الخطوط الأمامية التشغيلية لتلقي اللقاحات، حيث تسير عمليات التطعيم بوتيرة عالية في جميع دوائر وأقسام (مجموعة الإمارات)».

وتابع الرضا: «وضعت (طيران الإمارات)، مع بداية انتشار الجائحة، سلامة المتعاملين معها وموظفيها على رأس أولوياتها، ونفذت تدابير صارمة لحمايتهم في جميع مراحل الرحلات. ومع التقدم السريع في برنامجنا للتطعيم بمعدلات عالية، فإن المزيد من رحلاتنا سيعمل على خدمتها موظفو خطوط أمامية تلقوا اللقاح بالكامل. ونحن على ثقة أيضاً من أنه مع تنامي أعداد الأشخاص الملقحين، وإجراءات السلامة القوية المطبّقة، سنتمكن جميعاً من التطلع إلى تسهيل إرشادات وإجراءات الدخول إلى مختلف دول العالم».

«مجموعة الإمارات»

وبحسب البيان، تلقى نحو 5000 من أفراد الخدمات الجوية والطيارين حتى الآن جرعتَي لقاح «كوفيد-19»، إضافة إلى الآلاف من موظفي «مجموعة الإمارات»، من خلال عيادات المجموعة ومراكز التطعيم، في حين اختار آخرون تلقّي جرعتَي اللقاح في أحد مراكز التطعيم العديدة في جميع مناطق الدولة. يشار إلى أن «مجموعة الإمارات» أطلقت حملة التطعيم بوتيرة متسارعة منذ أكثر من شهر، إذ تلقى نحو 26 ألف موظف (44% من العاملين في الخطوط الأمامية) جرعتين من لقاح «فايزر بيونتك» أو «سينوفارم».

5.5 ملايين جرعة

تأتي دولة الإمارات في طليعة دول العالم من حيث معدلات تطعيم مواطنيها والمقيمين فيها، إذ قدمت لهم حتى الآن أكثر من 5.5 ملايين جرعة من لقاحات «كوفيد-19».

• 5000 من أفراد الخدمات الجوية والطيارين تلقّوا جرعتَي لقاح «كوفيد-19».

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