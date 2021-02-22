«الاتحاد لائتمان الصادرات» تقدم 2000 ضمان ائتمان متجدد في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، شعارها وموقعها الإلكتروني الجديدين، في خطوة تؤكد التزامها واستمرارها في توظيف مختلف سبل الابتكار، والتميّز في سعيها نحو تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات، فيما كشفت عن تقديمها أكثر من 2000 ضمان ائتمان متجدد، تعادل تأميناً لخمسة مليارات درهم صادرات غير نفطية، إلى أكثر من 75 دولة في عام 2020.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذه الخطوة تعكس استراتيجية الشركة المبتكرة، التي تتماشى مع الأجندة الوطنية الاقتصادية للدولة استعداداً للـ50 عاماً المقبلة، والقائمة على استشراف المستقبل، ومواكبة المشهد الاقتصادي العالمي، كما تؤكد حرص الشركة على تحقيق أهداف طموحة في ظل تغيرات جديدة في سلوك المتعاملين ومتطلباتهم.

التنويع الاقتصادي

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن الشركة لطالما التزمت بدعم تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات، من خلال عقد شراكات استراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي، وتقديم حلولها التأمينية وأدواتها المالية المبتكرة، لدعم نمو وتنافسية الشركات الإماراتية.

وأضاف خلال زيارته مكتب الشركة في دبي، برفقة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، المهندس ساعد العوضي، أن هذه الخطوة تأكيد على حرصها على تنفيذ توجيهات ورؤية القيادة في دولة الإمارات، بتبنّي الابتكار والتميّز لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني: «نسعى دائماً إلى التحسين والتطوير وتوظيف الابتكار، إذ إن إطلاق الشعار والموقع الإلكتروني الجديدين، يعكس استراتيجيتنا القائمة على الابتكار، ويؤكد التزامنا بتقديم أفضل الحلول الرقمية في مجال التجارة وائتمان الصادرات، كما يؤكد هذا تميّزنا في تقديم تسهيلات ومبادرات من شأنها أن تدعم نمو الشركات الإماراتية وتعزز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

2000 ضمان ائتمان

وقدمت «الاتحاد لائتمان الصادرات» أكثر من 2000 ضمان ائتمان متجدد، أي ما يعادل تأميناً لخمسة مليارات درهم صادرات غير نفطية إلى أكثر من 75 دولة في عام 2020.

كما قدمت الشركة حماية ائتمانية لشركات إماراتية صغيرة ومتوسطة بلغت 420 مليون درهم، منذ يناير وحتى نوفمبر 2020، ما يعادل تأميناً لتجارة غير نفطية بقيمة مليار درهم.

الشعار الجديد

يحمل الشعار الجديد اللون الأزرق الفاتح الذي يرمز إلى الموثوقية، كما يحمل الشعار اللون الرمادي الذي يؤكد على تعامل الاتحاد لائتمان الصادرات بشفافية وموضوعية مع جميع المتعاملين من الشركات، بصرف النظر عن حجمها.

ويرمز الشعار كذلك إلى أهمية الاتحاد لائتمان الصادرات، بصفتها شركة مؤهلة ومكلّفة بحماية ودعم الشركات الإماراتية.

بدوره، جاء إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لتعزيز البنية التحتية الرقمية للشركة، وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى خدماتها، الأمر الذي يسهم في دعم نمو وتوسّع أعمال هذه الشركات.

ويهدف الموقع الإلكتروني إلى تعريف الشركات الإماراتية المصدّرة والصغيرة والمتوسطة، بحلول حماية الائتمان والأدوات المالية المبتكرة التي تقدمها الشركة، وتسليط الضوء على أهمية هذه المنتجات في حماية الشركات ضد المخاطر التجارية والسياسية المتعلقة بالعمل في مجال التصدير.

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