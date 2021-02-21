مشروع تحت الإنجاز.. «ألكسيس تاور».. برج سكني يتيح الشراء دون دفعة مقدمة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعدّ «ألكسيس تاور» من المشروعات السكنية المهمة في منطقة «داون تاون جبل علي»، بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي.

يوفر المشروع 370 وحدة سكنية فاخرة بواقع 259 أستوديو، و98 شقة مؤلفة من غرفة نوم وصالة، و13 شقة ذات غرفتين، إضافة إلى ثمانية محال تجزئة.

يتألف البرج من 16 طابقاً، وقد تم إنجاز أكثر من 20% من المشروع، فيما يتوقع تسليمه بحلول الربع الأخير من 2022.

من المميز في المشروع أن الشركة تقدم عروضاً تتيح شراء وحدة سكنية دون دفعة مقدمة، شريطة سداد قيمة قسط شهري لا يقل عن 8000 درهم للوحدات السكنية التي تبدأ قيمتها من 399 ألف درهم.

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