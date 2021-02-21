قصــــة برج.. «يوبورا 1».. برج بتصميم معماري حديث ومصاعد سرعتها 8 أمتار في الثانية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع برج «يوبورا 1» في منطقة الخليج التجاري، ويتميز بتصميمه المعماري الحديث. يتألف البرج من 58 طابقاً، فضلاً عن 26 مصعداً، تصل سرعاتها إلى ثمانية أمتار في الثانية.

يعتبر «يوبورا 1» من الأبراج التجارية المثالية بالنسبة للعديد من الشركات في «الخليج التجاري»، إذ يضم محال تجارية، ومكاتب بمساحات مختلفة. يعدّ «يوبورا 1» جزءاً من مشروع «أبراج يوبورا» التي تتألف من «يوبورا 1»، و«يوبورا 2».

أما «يوبورا 2» فيتكون من 20 طابقاً، وهو برج سكني يوفر شققاً سكنية بمساحات متنوّعة، إضافة إلى مرافق ترفيهية تشمل صالة ألعاب رياضية، ومسبحاً وحديقة، ونظام اتصال داخلي، ومنطقة لعب للأطفال. كما يضم البرجان ساحة مشتركة مساحتها 10 آلاف قدم مربعة.

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