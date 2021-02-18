«ديوا» تتيح للمتعاملين ترشيد الاستهلاك من خلال «الحياة الذكية»

المصدر: دبي - وام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن وصول عدد مرات استخدام لوحة بيانات مبادرة «الحياة الذكية» إلى أكثر من 5.5 ملايين مرة، وعدد مرات استخدام خاصية عرض ومقارنة وتحميل الفواتير إلى ما يزيد على 1435 مرة، وذلك منذ إطلاق المبادرة حتى ديسمبر 2020، مشيرة إلى أنها تتيح للمتعاملين ترشيد الاستهلاك من خلال تلك المبادرة المبتكرة.

وأفادت بأن أكثر من 3000 متعامل استفادوا من خاصية «خارج المنزل»، التي تتيح لهم استلام تقارير يومية أو أسبوعية عبر بريدهم الإلكتروني أثناء وجودهم بعيداً عن المنزل.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة تسعى إلى تمكين المتعاملين من اتخاذ قرارات ذكية لترشيد الاستهلاك، وتوفر لهم خدمات ذكية ومبتكرة ذات قيمة مضافة، معتمدة على أحدث التقنيات الإحلالية وممكنات الشبكة الذكية والعدادات الذكية، لتقليل الكلفة عليهم وخفض الأثر البيئي والبصمة الكربونية».

من جهتهم، أشاد المتعاملون بخصائص المبادرة المتوافرة على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، مشيرين إلى دور المبادرة في تمكينهم من فهم تفاصيل الفاتورة الشهرية بشكل أفضل، واتخاذ خيارات ذكية لترشيد ومراقبة الاستهلاك.

وأثنى المتعاملون على برنامج «نهجي المستدام»، الذي أسهم في تقليل استهلاكهم اليومي، من خلال مقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة.

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