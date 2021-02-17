"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها بين الشارقة والأقصر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "العربية للطيران"، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى مدينة الأقصر، بدءاً من 23 فبراير الجاري.

وأفادت الشركة في بيان اليوم، بأنه يمكن للمتعاملين الآن حجز رحلاتهم المباشرة إلى الأقصر عبر الموقع الإلكتروني: (www.airarabia.com)، أو بالتواصل مع مركز خدمة المتعاملين، أو عبر وكلاء السفر.

ولفتت «العربية للطيران» إلى أنها توفر تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها، موضحة أن التغطية ستكون مشمولة تلقائياً عند الحجز، دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، فيما تسري لمدة 31 يوماً، تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتشمل النفقات الطبية، وتكاليف الحجر الصحي.

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