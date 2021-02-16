«تبريد» ترفع صافي الأرباح إلى 550 مليون درهم في 2020

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، عن نتائجها المالية المدققة لعام 2020، التي أظهرت زيادة بنسبة 16.5% في صافي الأرباح ليصل إلى 550 مليون درهم، مقارنةً مع 472 مليون درهم في عام 2019.

وأوصى مجلس إدارة «تبريد» بتوزيعات أرباح لعام 2020 بقيمة 11.5 فلساً للسهم، من خلال توزيع أرباح نقدية قدرها 5.75 فلوس للسهم، إضافة إلى إصدار سهم مجاني، بواقع سهم واحد مقابل كل 45 سهماً مملوكاً، ليشكل عائد 11.5 فلساً للسهم، زيادة بنسبة 10% مقارنة بأرباح عام 2019.

ووفقاً للنتائج المالية، فقد ارتفعت إيرادات المجموعة بواقع 14.5%، لتصل إلى 1.741 مليار درهم، مقارنةً مع 1.52 مليار درهم خلال عام 2019. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 27%، محققةً 970 مليون درهم، مقارنة مع 763 مليون درهم خلال عام 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»، خالد عبدالله القبيسي، إن الشركة أصبحت قوة عالمية رائدة في مجال تبريد المناطق مع 86 محطة واستثمارات في ستة بلدان، لافتاً إلى تمكن الشركة بفضل إنجازاتها المالية والتشغيلية، خلال العام الماضي، من تحقيق نتائج مبهرة على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«تبريد»، بدر اللمكي: «حقّقنا أداءً ممتازاً ونجحنا في تنفيذ أولوياتنا لعام 2020 بشكل فعال في ظل بيئة مملوءة بالتحديات»، مشيراً إلى قدرة الشركة على التكيف بسرعة، مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى.

وأضاف: «أعتقد أن (تبريد) تقف حالياً في موقع جيد لمواصلة الاستفادة من هذه الفرص والشراكات الإضافية خلال العام الجاري وفي المستقبل».

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