«مبادلة» توقع مذكرات تفاهم مع أوكرانيا لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع العديد من الهيئات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص في أوكرانيا.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن مراسم التوقيع تمت في مدينة «مصدر» خلال زيارة قام بها للمدينة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وسيدة أوكرانيا الأولى، أولينا زيلينسكي، بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وشمل التوقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع هيئات حكومية أوكرانية بهدف استكشاف فرص الاستثمار المشترك، حيث وقع نيابة عن «مبادلة»، مدير برنامج الاستثمار في رابطة الدول المستقلة، فارس المزروعي، فيما وقّع عن الجانب الأوكراني وزير السياسة الزراعية والأغذية، رومان ليشينكو، ورئيس الصندوق العقاري الأوكراني، ودميترو سينيشينكو، والمدير التنفيذي لـ«أوكرانينفيست»، سيرجيل تسيفاخ.

وقال المزروعي، إن «(مبادلة) تتمتع بسجل حافل في الاستثمار في الأسواق الجديدة والناشئة، ولا شك أن توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من أبرز الهيئات والمؤسسات في أوكرانيا يؤكد حرصنا على استكشاف فرص الاستثمار ومجالات التعاون المختلفة، لاسيما أن أوكرانيا تمتلك إمكانات واعدة للاستثمارات الأجنبية».

إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين شركة مبادلة للاستثمار وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«دي تي إي كي» الأوكرانية، بهدف استكشاف إمكانات الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة في أوكرانيا، حيث وقّع عن «مصدر» رئيسها التنفيذي، محمد جميل الرمحي، فيما وقّع عن «دي تي إي كي»، ماكسيم تيمشينكو.

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