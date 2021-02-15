خدمات مالية.. نصائح للتعامل مع الشيكات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

على الرغم من تراجع استخدام الشيكات مع تزايد انتشار الدفعات عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والدفع بالبطاقات، إلا أن المؤسسات المالية لاتزال تتعامل مع عدد كبير من الشيكات كل سنة. ويمكن أن يتم الاحتيال المالي عن طريق تزوير الشيكات بطرق مختلفة، مثل سرقة شيك أو دفتر شيكات مفتوح (على بياض)، وإساءة استخدامه من قبل المحتالين عن طريق تزوير التواقيع، أو تغيير تفاصيل الشيك (المستفيد أو المبلغ)، فضلاً عن الحصول على دفتر الشيكات بالنيابة عن الضحية أو عبر انتحال شخصيته أو سرقة هويته الشخصية، وذلك وفقاً لمؤسسات مالية.

لذلك يجب تجنب توقيع أي شيك مفتوح (على بياض)، وتوقيعه فقط بعد إتمام كل التفاصيل المطلوبة، مع عدم ترك مساحة فارغة أمام أو خلف اسم المستفيد أو المبلغ المكتوب بالكلمات والأرقام. كما يجب إلغاء الفراغات غير المستخدمة عبر شطبها، مع كتابة تفاصيل المستفيد كاملة.

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