927 مليون درهم تداولات أسواق المال المحلية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت أسواق المال المحلية، أمس، تداولات بقيمة 927 مليون درهم، وسط أداء أفقي يميل إلى التراجع في أولى جلسات الأسبوع.

وطبّق سوق أبوظبي للأوراق المالية مبادرة خفض فيها العمولات الإجمالية لأنشطة التداول، على جميع الصفقات التي تجري فيه.

وبموجب المبادرة الجديدة، تم خفض عمولات التداول على جميع الصفقات بنسبة تتجاوز 22%، لتصبح 0.175% بدلاً من 0.225%، حيث تم تطبيق هيكلية الرسوم الجديدة اعتباراً من أمس.

وبحسب بيانات سوقَي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، أغلق مؤشر سوق دبي منخفضاً بنسبة 0.39%، عند مستوى 2623 نقطة، وبتداولات بقيمة 115 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 14 شركة من أصل 37 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 16 شركة، وبقيت سبع شركات على ثبات.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» منخفضا بنسبة 0.5% عند 3.77 دراهم، وبتداولات جاوزت ثلاثة ملايين سهم، بينما ارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 0.7% عند 0.27 درهم، وبتداولات بلغت أكثر من 25 مليون سهم.

وانخفض سهم سوق دبي المالي بنسبة 3.6% عند 1.06 درهم، وبتداولات قاربت تسعة ملايين سهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع المؤشر العام نقطة واحدة عند مستوى 5666 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 812 مليون درهم.

وانخفض سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.5% عند 14.9 درهماً، وبتداولات جاوزت 14 مليون سهم.

وارتفع سهم دانة غاز بنسبة 2.6% عند 0.72 درهم، وبتداولات بلغت أكثر من 29 مليون سهم، بينما انخفض سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 0.8% عند 3.88 دراهم وبتداولات جاوزت 13 مليون سهم.

• خفض عمولات التداول على الصفقات في سوق أبوظبي بنسبة 22%.

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