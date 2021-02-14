5.58 مليارات درهم تجارة الإمارات من سلع «الاستخدام الواحد» في 9 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن تجارة الإمارات من السلع ذات الاستخدام لمرة واحدة، بلغت 5.58 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بنمو نسبته 23%، مقارنة بالفترة نفسها من 2019. وأشار المركز إلى أن قيمة صادرات الإمارات من الكمامات ارتفعت بنسبة 30407% خلال فترة المقارنة.

الاستخدام الواحد

وتفصيلاً، أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن قيمة تجارة الإمارات من السلع ذات الاستخدام لمرة واحدة، بلغت خمسة مليارات و584 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقابل أربعة مليارات و541 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019 بنمو بلغت نسبته 23%.

وأوضح المركز أن هذه التجارة تشمل السلع الطبية والسلع غير الطبية ذات الاستخدام لمرة واحدة، كاشفاً أن تجارة الإمارات من السلع الطبية ذات الاستخدام لمرة واحدة، زادت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 62.2%، لتصل إلى ثلاثة مليارات و26 مليون درهم، مقابل مليار و866 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019. وتشمل السلع الطبية ذات الاستخدام لمرة واحدة: الأقنعة من النوع المستعمل من الجراحين أثناء العمليات الجراحية، وأقنعة الوجة للوقاية من الغبار والروائح (الكمامات)، والقفازات من اللدائن والمطاط، والحقن والإبر والشاش والضمادات والأشرطة اللاصقة، والمناشف الصحية والواقيات الصحية، والفوط المبطنة وأعواد تنظيف الأذن.

السلع غير الطبية

ووفقاً للتقرير، تراجعت تجارة الإمارات من السلع غير الطبية ذات الاستخدام لمرة واحدة بنسبة 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، لتصل إلى 2.559 مليار درهم، مقابل 2.675 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع قيمة صادرات الإمارات من السلع الطبية ذات الاستخدام لمرة واحدة، بنسبة 33.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 248 مليون درهم، مقابل 186 مليوناً خلال الفترة نفسها من عام 2019. كما نمت قيمة الواردات من هذه السلع بنسبة 72.1% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 2.288 مليار درهم، مقابل 1.13 مليار درهم، في حين نمت إعادة التصدير بنسبة 39.8% لتصل إلى 490 مليون درهم، مقابل 351 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وأشار المركز إلى أن قيمة صادرات الإمارات من الأقنعة من النوع المستعمل من الجراحين أثناء العمليات الجراحية وأقنعة الوجة للوقاية من الغبار والروائح (الكمامات) ارتفعت بنسبة 30407% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقابل 13 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019.

كما ارتفعت صادراتها من القفازات المصنوعة من اللدائن بنسبة 90%، لتصل إلى مليون و31 ألف درهم، كما ارتفعت صادراتها من الحقن والإبر بنسبة 31%، لتصل إلى 41 مليون درهم.

وارتفعت صادراتها من المناشف الصحية والواقيات الصحية والفوط المبطنة بنسبة 38%، لتصل إلى ثلاثة ملايين درهم، كما ارتفعت صادرتها من أعواد تنظيف الأذن بنسبة 24%، لتصل إلى 187.3 مليون درهم خلال فترة المقارنة.

وبالنسبة للواردات، فقد زادت واردات الإمارات من الكمامات بنسبة 2013%، لتصل إلى 643 مليون درهم، كما ارتفعت الواردات من القفازات والألبسة من المطاط بنسبة 118%، لتصل إلى 177 مليون درهم.

كما ارتفعت الواردات من القفازات المصنوعة من اللدائن بنسبة 244%، لتصل إلى 236 مليون درهم، في حين زادت الواردات من الحقن والإبر بنسبة 3%، لتصل إلى 226 مليون درهم تقريباً. في حين تراجعت الواردات من المناشف والواقيات الصحية والفوط المبطنة بنسبة 1%، لتصل إلى 522 مليون درهم.

إعادة التصدير

ارتفعت قيمة إعادة التصدير من الكمامات بنسبة 1054% لتصل إلى 170 مليون درهم، كما ارتفع إعادة التصدير من أعواد تنظيف الأذن بنسبة 34% لتصل إلى 37 مليون درهم. وارتفع إعادة التصدير من الشاش والضمادات والأشرطة اللاصقة والكمادات بنسبة 7% لتصل إلى أكثر من 60 مليون درهم. بينما تراجع إعادة التصدير من الحقن والإبر والمناشف والواقيات الصحية والفوط المبطنة بنسبة 41% و9% على التوالي.

• %62.2 نمواً في تجارة الإمارات من السلع الطبية ذات الاستخدام لمرة واحدة خلال تسعة أشهر.

• %33.3 ارتفاعاً في قيمة الصادرات من السلع الطبية ذات الاستخدام لمرة واحدة.

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