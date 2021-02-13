غرفة عجمان تعزز جهودها لدعم المشروعات الوطنية للشباب

المصدر: عجمان - وام

أكدت غرفة تجارة وصناعة عجمان حرصها على دعم شباب الأعمال المواطنين، وتوفير المقومات اللازمة لنمو مشروعاتهم، واستقطاب فئات جديدة لبدء مشروعات ناجحة، عبر تقديم التدريب والاستشارات، إلى جانب الزيارات الميدانية والترويج وتشجيع أصحاب العلامات التجارية القائمة في الإمارة لتحويلها إلى مجال الامتياز التجاري (فرانشايز)، نظراً لتنوع هذه المشروعات الوطنية الناشئة وجودتها وإسهامها المباشر في الاقتصاد المحلي.

وأعرب المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في الغرفة، محمد علي الجناحي، عن تطلع غرفة عجمان إلى تشجيع أصحاب العلامات التجارية في الإمارة، لتحويلها إلى مجال الامتياز التجاري (فرانشايز)، خصوصاً أن المشروعات الوطنية باتت تتسم بالجودة والابتكار في المنتجات والخدمات، مشيداً بجهود الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ودورها في طرح مبادرات وبرامج لتطوير مجال الامتياز التجاري. وثمن حرص القيادة الرشيدة على توفير المقومات والمزايا لدعم مجتمع الأعمال بشكل عام، وشباب ورواد الأعمال بشكل خاص، وتوجيه الجهات المعنية بضرورة تنويع المبادرات والمحفزات الموجهة لضمان نمو القطاع وإسهامه في الناتج المحلي للإمارة، الأمر الذي يزيد فرص العمل بجميع المجالات الخدمية والتجارية والصناعية والفنية، وغيرها. وأوضح أن غرفة عجمان تسعى وفق رؤية مجلس إدارتها إلى تذليل التحديات والعقبات التي قد تعترض المشروعات الوطنية الناشئة، من خلال تكثيف الزيارات بهدف رصد المقترحات والتوصيات والترويج للمشروعات، لضمان توفير بيئة تنافسية تعزز نجاحها واستدامتها، إلى جانب توفير دليل رواد الأعمال للتعريف بالمشروعات القائمة في الإمارة، وأبرز التخصصات وآليات التواصل ليمثل هذا الدليل نافذة على مجال ريادة الأعمال في إمارة عجمان، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين أصحاب المشروعات الوطنية الناشئة ذات الصلة.

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