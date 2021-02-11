«نخيل»: 2.2 مليار درهم مبيعات المنازل الفاخرة في «فلل ند الشبا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري عن تحقيقها أكثر من ملياري درهم من مبيعات المنازل الفاخرة في «فلل ند الشبا»، لافتة إلى أنها أطلقت حالياً مرحلة جديدة من الفلل، وذلك بعد تسجيلها مبيعات شهرية قياسية في يناير 2021.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنه تم شراء نصف الفلل العائلية الفاخرة، مع بيع أكثر من 800 فيلا خلال الأشهر الـ12 الماضية، في ما شهد يناير 2021 تسجيل أعلى مبيعات شهرية لغاية الآن مع 133 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 342 مليون درهم.

وكشفت «نخيل» أن قيمة مبيعاتها في عام 2020 من الأراضي والوحدات العقارية تجاوزت 2.2 مليار درهم، حيث تصدرت «فلل ند الشبا» الأكثر مبيعاً، مع وجود طلب أيضاً على الأراضي والوحدات السكنية في «الفرجان»، «جميرا بارك»، «نخلة جميرا»، «قرية ورسان» والمدينة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «نخيل»، عقيل كاظم: «شهدنا بداية قوية لعام 2021، وذلك مع استمرار (فلل ند الشبا) في جذب المشترين، معظمهم من المستخدمين النهائيين، لشراء منزلهم للمرة الأولى، أو لشراء منازل أكبر حجماً».

وأضاف: «شهد العام الماضي تغييرات كبيرة في نمط الحياة بسبب فيروس (كورونا)، ما أدى إلى زيادة الطلب على المساحات المعيشية العائلية الداخلية والخارجية الواسعة، ومن المرجح أن يستمر ذلك في الاتجاه نفسه».

ووفقاً لـ«نخيل»، تضم «فلل ند الشبا» 1570 فيلا جاهزة للسكن، ومركزاً مجتمعياً للتجزئة «بافيليون» يضم سوبر ماركت، مقاهي، حوض سباحة وملاعب رياضية، من المقرر افتتاحه الصيف المقبل. وتتميز الفلل المكونة من أربع وخمس غرف نوم، بمساحات معيشة واسعة، وغرفة للخادمة مع مدخل منفصل، وحمامات داخل غرف النوم، وشرفات، وحديقة، ومرآب مغطى يتسع لسيارتين، بأسعار تبدأ من 2.6 مليون درهم.

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فيلا جاهزة للسكن يضمها المشروع، إضافة إلى مركز مجتمعي للتجزئة.

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