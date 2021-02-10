«أسبوع دبي في إفريقيا - كينيا» ينطلق 15 فبراير افتراضياً

المصدر: دبي - وام

يستضيف مركز الإمارات التجاري، بالتعاون مع اقتصادية دبي، منتدى «أسبوع دبي في إفريقيا - كينيا» من 15 إلى 18 فبراير الجاري، عبر تقنيات الاتصال المرئي، بمشاركة وزراء ومسؤولين من الإمارات وكينيا.

ويتضمن المنتدى جلسات حوارية تناقش عدداً من المحاور التي تعزز الشراكة بين الإمارات وكينيا في العديد من القطاعات الحيوية، مثل: التصدير والتجارة، والاستثمارات، والمناطق الحرة، والتجارة الإلكترونية، والاقتصاد الإسلامي.

ويهدف المنتدى إلى استكشاف فرص التعاون المستقبلية، ودعم وصول الشركات الإماراتية والكينية إلى أسواق البلدين، وتوفير فرص تجارية أفضل للقطاعين الحكومي والخاص، فيما يدعم المنتدى مشاركة الشركات الخاصة في كل المجالات من المصارف والخدمات المالية، إضافة إلى المصنعين وشركات البناء والتغليف، والأغذية والمشروبات والطاقة والخدمات اللوجستية.

وقال المدير التنفيذي لمركز الإمارات التجاري، وليد حارب الفلاحي، إن الإمارات وكينيا تزخران بالعديد من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة، التي من شأنها أن تفتح مجالات أوسع للتعاون المستقبلي بين البلدين في القطاعات الاستراتيجية، وذلك في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين مجتمعَي الأعمال.

وأضاف أن منتدى «أسبوع دبي في إفريقيا - كينيا» يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المثمرة بين إمارة دبي وكينيا، والاستفادة من مكانة دبي عالمياً مركزاً اقتصادياً وتجارياً، ودورها في دعم الصناعات والصادرات الوطنية، وجذب وتبادل الاستثمارات التي تعزز مسيرة بناء الاقتصاد المستدام.

وأشار إلى أن المنتدى يوفر منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة بين إمارة دبي وكينيا، وتعريف القطاع الخاص بالفرص المجزية في القطاعات الواعدة، بما يخدم مصلحة مجتمع الأعمال في البلدين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news